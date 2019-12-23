مصرفيان جورجيان اثنان يؤسسان حزبا معارضا قبل الانتخابات البرلمانية 2020

(د ب أ)

شكل مصرفيان جورجيان حزبا سياسيا جديدا لتحدي حزب (الحلم الجورجي) الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وشكل ماموكا خازارادزي وبادري جاباريدزي مؤسسا بنك "تي بي سي" حزب (ليلو) بعد شهور من الاستعدادات. وكان مكتب النائب العام الجورجي اتهمهما بغسل الأموال في وقت سابق من العام الجاري، لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفات.

وواجه حزب الحلم الجورجي، الذي فاز بالأغلبية في انتخابات عام 2016 بدعم من رئيس الوزراء الأسبق الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي، سلسلة من الاحتجاجات خلال العام الجاري، وتم اتهامه بخرق التعهدات بتبني نظام التمثيل النسبي في البرلمان.

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