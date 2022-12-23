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بعد إقامة القرعة.. تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 2:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 2:43 ص

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية أبرزها نيوكاسل يونايتد و ليستر سيتي.

كما سيلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي تين هاج، مع نظيره تشارلتون أثلتيك في الدور ذاته، بينما سيلعب نوتينجهام فورست مع فريق وولفرهامبتون.

فيما سيواجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، نظيره ساوثهامبتون في الدور ذاته من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وجاءت نتائج قرعة كأس الرابطة كما يلي:

‏- مانشستر يونايتد مع تشارلتون أثلتيك ‏

- ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي

‏- نيوكاسل يونايتد يواجه ليستر سيتي

- نوتينجهام فورست مع وولفرهامبتون.


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