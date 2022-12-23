إصابة شخصية قيادية بحزب مستقبل وطن في حادث وفاة الإعلامي سيد موسى

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أفاد مصدر طبي بمديرية الشوؤن الصحية بمحافظة بورسعيد، بأن حادث تصادم سيارتين على طريق المطرية بنطاق بحيرة المنزلة، والذي أسفر عن وفاة الإعلامي سيد موسى.

كما أدى الحادث لإصابة شخصية من القيادات العليا بحزب مستقبل وطن، وحالتة الصحية العامة مستقرة ونقل للعلاج بالقاهرة.

وأصيب كل من محمد حامد موسى ورامي إبراهيم الحسيني، وأحمد محمود أحمد من القاهرة وعمرو محمد عماد عز الدين من سوهاج وجميعهم حالتهم العامة مستقرة، وجار علاجهم من كدمات شديدة وسحجات بالجسم.

وزار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المصابين بمستشفى السلام، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان الإعلامي لمسقط رأسه.