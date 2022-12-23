مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد بعد هجوم باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أكراد وسط العاصمة باريس، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضافت الشبكة أن مواجهات وقعت بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد، وذلك بعد هجوم باريس.



وأعلن مكتب الادعاء العام الفرنسي، اليوم، سقوط 3 قتلى في حادث إطلاق النار استهدف مركزا ثقافيا كرديا في أحد أحياء باريس.



وأوضح المكتب حسبما ذكرت قناة "فرانس 24"، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص، فيما تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 69 عاما على خلفية الحادث.



وأضاف المكتب أن المشتبه به لديه سجل سابق لدى الشرطة، بما في ذلك اعتقاله لمهاجمته المهاجرين الذين يعيشون في الخيام، الأمر الذي يرجح وجود دافع عنصري وراء إطلاق النار.