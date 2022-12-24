رئيس الوزراء البولندي: نحرص على تزويد الجيش بالمعدات اللازمة والانضمام للتحالفات العسكرية

أكد رئيس الوزراء البلوندي ماتيوز موراويكي، اليوم الجمعة، على حرص بلاده على تزويد الجيش بالمعدات اللازمة والانضمام إلى التحالفات العسكرية لتعزيز قواته.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن موراويكي قوله إن هناك ثلاث ركائز للجيش البولندي القوي تشمل: المشتريات المحلية والأجنبية، والتمويل العام المستقر، والعضوية في التحالفات العسكرية.

وأوضح رئيس وزراء بولندا خلال لقائه مع وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك والجنود البولنديين الذين يتدربون على دبابات "أبرامز" الأمريكية الصنع المشتراة حديثًا في بيدروسك غربي بولندا: "الركيزة الأساسية للجيش الحديث هي التصنيع البولندي وشراء أحدث المعدات في الخارج".

وتابع أن التمويل العام القوي ركيزة أخرى، قائلا "يمكننا تحمل هذه المشتريات على نطاق غير مسبوق فقط لأن المالية العامة قد تحسنت، كما العضوية في التحالفات العسكرية تعتبر الركيزة الأخيرة للدفاع البولندي."

وقال: "نحن جزء من أقوى تحالف عسكري في تاريخ العالم ، الناتو، مع الولايات المتحدة، أقوى جيش في العالم، كونها حليفنا الرئيسي".

وكثفت بولندا مشترياتها العسكرية محليًا وخارجيًا بعد حرب روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين.