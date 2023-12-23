الأردن يعلن عن خط بري بحري مع مصر بديلا عن البحر الأحمر وباب المندب

أعلن مدير عام شركة «الجسر العربي» الأردنية عدنان العبادلة، اليوم السبت، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية، عن «العبادلة» قوله إن «الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب».



وأوضح أن شركة «الجسر العربي» سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط.



ولفت إلى أن «الخط العربي البري البحري يوفر مسارًا بديلًا لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية، ويربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية، ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل».



وأشار إلى أن «زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية، سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط، وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان».



وفي وقت سابق، أكدت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، أن «أمريكا تقترف حماقة بتشكيلها التحالف البحري العسكري الدولي».



وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد، في مقابلة مع وكالة «إرنا» الإيرانية، إن «الجماعة جاهزة بالمرصاد وستكون لديها خيارات مفاجئة للتعامل مع ذلك»، معتبرا أن «الموقف الأمريكي الأخير بتشكيل تحالف دولي لحماية سفن العدو الإسرائيلي ليس مفاجئاً».