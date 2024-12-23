تحليل: بريطانيا على المسار الصحيح لتحقيق هدف مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2024

تشير تحليلات جديدة صدرت في بريطانيا إلى أن صناعة السيارات في البلاد تمضي في مسارها الصحيح لتحقيق متطلبات مبيعات السيارات الكهربائية التي حددتها الحكومة هذا العام، على الرغم من شكوى بعض الشركات المصنعة من أن الهدف "قاس جدا".

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن مؤسسة "وحدة استخبارات الطاقة والمناخ" قولها إن ذلك يعود إلى أن تفويض "السيارات الخالية من الانبعاثات" يأخذ في الحسبان الأرصدة التي تم جمعها من بيع السيارات الهجينة منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.

وأشارت إلى أن نسبة السيارات الهجينة ستكون في طريقها لتحقيق حصة سوقية تتجاوز 3% هذا العام، في حين ستصل حصة السيارات الكهربائية بالكامل إلى حوالي 19%.

وهذا يعني أن هدف تفويض "السيارات الخالية من الانبعاثات" الذي يبلغ 22% لكل مصنع من المتوقع أن يتحقق كمتوسط عبر الصناعة، وفقًا لما ذكرته "وحدة استخبارات الطاقة والمناخ ".

وستزداد هذه النسبة كل عام، وستصل إلى 28% في عام 2025 و80% في عام2030.

وأكدت الجمعية البريطانية لمصنعي وتجار السيارات أنه يجب توفير مزيد من التسهيلات لمساعدة بعض الشركات المصنعة على تحقيق "الهدف الصعب الذي تم تحديده هذا العام".