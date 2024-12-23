أرتيتا يكشف تفاصيل إصابة ساكا

يأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عودة لاعبه بوكايو ساكا قبل نهاية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وتعرض ساكا لإصابة قوية في العضلة الضامة خلال مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس، حيث ظهر وهو يتحرك بعكازين عقب المباراة.

أرتيتا قال خلال المؤتمر الصحفي: "لا يبدو الأمر جيدًا، سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، لا أستطيع أن أكون محددًا جدًا لأنني لا أعرف، لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع".

وأضاف: "إنها إصابة كبيرة، من الواضح أنه لاعب كبير بالنسبة لنا، عليك فقط أن ترى التأثير الذي يحدثه على الفريق، لكنها ستكون تمرينًا جيدًا حقًا لنا جميعًا للتفكير في طرق للتغلب على تحدٍ آخر، لأننا واجهنا الكثير بالفعل في الموسم".

وأنهى: "يتعين علينا أن ننظر داخليًا إلى ما لدينا وأن نكون مبدعين، وأن نؤدي تمرينًا جيدًا للغاية مرة أخرى، كيف يمكننا تشكيل الفريق؟ كيف يمكننا التكيف مع الظروف وأن نكون مختلفين؟ لا يمكننا أن نتظاهر بأننا متماثلون، يتعين علينا أن نكون مختلفين وأن نحاول إيجاد أفضل طريقة للقيام بذلك وأن نكون تنافسيين للغاية وأن نفوز بالعديد من المباريات".