طقس اليوم: مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 16

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 10

نخل 20 04

كاترين 14 03

الطور 23 13

طابا 19 07

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 18

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 07

بني سويف 21 08

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 09

الوادي الجديد 22 09

أبوسمبل 24 12

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 26 12

الرياض 20 08

المنامة 20 16

أبوظبي 24 16

الدوحة 22 15

الكويت 20 07

دمشق 15 05

بيروت 20 16

عمان 16 06

القدس 16 07

غزة 19 13

بغداد 19 05

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 29 15

طرابلس 18 12

تونس 14 10

الجزائر 14 09

الرباط 19 06

نواكشوط 27 15

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 08 00

إسطنبول 14 10

إسلام آباد 18 03

نيودلهي 18 12

جاكرتا 30 24

بكين 06 06-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 03

أثينا 16 10

روما 10 02

باريس 08 03

مدريد 11 02

برلين 04 01

لندن 07 06

مونتريال 06- 07-

موسكو 01 01-

نيويورك 01- 03-

واشنطن 03 02-

أديس أبابا 24 11