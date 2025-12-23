مالكا دار جنازات في كولورادو يقران بالذنب في تهم إساءة معاملة 191 جثة

قبل قاض حكومي يوم الاثنين اتفاقيات الإقرار بالذنب لمالكي دار جنازات في ولاية كولورادو الأمريكية بتهم إساءة معاملة 191 جثة، العديد منها بقيت في مبنى بدرجة حرارة الغرفة لسنوات، رغم اعتراضات أقارب الضحايا.

وتشير السلطات إلى أن كاري وجون هاليفورد، اللذين كانا يمتلكان ويديران دار جنازات "ريتيرن تو نيتشر" في كولورادو سبرينجز، حافظا على أسلوب حياة فخم وقدما رمادا مزيفا لبعض عائلات الموتى على مدى أربع سنوات.

وتنص اتفاقيات الإقرار بالذنب الأخيرة على أن يحكم على جون هاليفورد بالسجن لمدة تتراوح بين 30 و50 عاما، وعلى كاري هاليفورد بالسجن بين 25 و35 عاما. وستنفذ هذه الأحكام بالتزامن مع أحكامهم في القضايا الاتحادية ذات الصلة. وكان بعض أفراد عائلات الضحايا يطالبون بإصدار حكم بالسجن لكل منهما 191 عاما، أي سنة واحدة لكل ضحية. وأشار بعضهم إلى أن كاري وجون هاليفورد لا يجب أن يسمح لهما بقضاء أحكام السجن على المستوىين المحلي والاتحادي في وقت واحد.

ومن المقرر أن يصدر حكم جون هاليفورد في 6 فبراير 2026، بينما سيحكم على كاري هاليفورد في 24 أبريل.