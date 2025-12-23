عطل مفاجئ يتسبب في إغلاق مفاعل نووي مؤقتا في السويد

أُغلق مفاعل في محطة فورسمارك النووية شمال ستوكهولم مؤقتا بسبب عطل، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام السويدية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المشغل فاتينفال قوله إن أعمالا جارية صباح اليوم الثلاثاء لإصلاح العطل في مفاعل فورسمارك 1. ووفقا لموقع فاتينفال على الإنترنت، فقد اكتملت أعمال الصيانة على المفاعل الأسبوع الماضي فقط.
وتعمل حاليا ثلاث محطات للطاقة النووية في السويد، تضم ستة مفاعلات، ثلاثة منها في فورسمارك، وتشكل مجتمعة نحو 30% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
ويقع مفاعل فورسمارك 1 على بعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، ودخل حيز الخدمة عام 1980، وفقا لموقع فاتينفال.
وقبل تولي الحكومة الحالية في خريف 2022، اتفقت الحكومة المحافظة وحزب الدعم الشعبوي اليميني والديمقراطيون السويديون، على توسيع الطاقة النووية. وتعتبر الحكومة السويدية الطاقة النووية عنصرا أساسيا في الانتقال نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة.