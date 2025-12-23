عطل مفاجئ يتسبب في إغلاق مفاعل نووي مؤقتا في السويد

قائد الجيش الثاني الميداني: مستمرون في تنفيذ كافة مهامنا وقادرون على مواجهة التهديدات في أي وقت

مصر تحذر في مجلس الأمن من انتهاك الخطوط الحمراء الواردة في بيان الرئاسة بشأن السودان

مندوب مصر بمجلس الأمن يطالب بوقف التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة للسودان

قائد الجيش الثاني الميداني: نؤمّن 102 كم من الحدود البرية وأكثر من 270 كم من السواحل