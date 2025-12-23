كاليفورنيا تتعرض لعواصف شديدة بينما تبدأ لوس أنجليس في عمليات الإجلاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هطول أمطار غزيرة جراء هبوب عدة عواصف شتوية ستغمر الولاية وتأتي مصحوبة برياح خطيرة تهدد المسافرين أثناء عطلة عيد الميلاد (الكريسماس)، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية، أن أمطارا يبلغ ارتفاعها 15 سنتيمترا ستغمر جنوبي كاليفورنيا على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وأمرت السلطات، بعض سكان لوس أنجليس بالفعل بإخلاء مناطق تواجه خطر الانهيارات الطينية، اعتبارا من صباح اليوم.

وتمتد التحذيرات بشأن الرياح الشديدة في شتى أرجاء الولاية تقريبا.

ومن المتوقع أن تصل هبات الرياح إلى 112 كيلومترا في الساعة، كما أن هناك احتمالا لسقوط أشجار لتقطع خطوط الكهرباء.

ومن المتوقع أن تتراكم ثلوج بارتفاع ثمانية أقدام في شمالي جبال سييرا نيفادا بحلول يوم الجمعة المقبل.

وقال بيتر موليناكس، خبير الأرصاد لدى المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس، إن كل هذا يرسم صورة قاتمة لموسم سفر العطلات.