ماكرون يعتزم تشديد الإجراءات ضد العنف الجنسي داخل الأسرة

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بعد ردود الفعل العديدة على نشر كتاب المحامية كاميل كوشنير بشأن انتهاكات جنسية مزعومة، يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنف الجنسي داخل الأسرة.

وقال ماكرون، في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر موقع تويتر، اليوم السبت، إنه يجب معاقبة المجرمين على أفعالهم السابقة، ويجب جمع شهادات من أشخاص كانوا ضحايا أيضا منذ سنوات وعقود.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يجب حماية الأطفال ضحايا زنا المحارم والعنف الجنسي بصورة أفضل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أصدر ماكرون تعليماته لوزير العدل إريك دوبوند موريتي، ووزير الدولة للطفولة والأسرة أدريان تاكيه؛ لإجراء مشاورات وتقديم مقترحات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

ونشرت كوشنر في أوائل يناير كتابا عن الاعتداء الجنسي المزعوم في عائلتها الشهيرة.