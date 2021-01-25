هالة زايد: حصول المواطن على جرعتين مختلفتين للقاح كورونا أمر غير منطقي علميا

- زايد: معندناش رفاهية اختيار المواطن لنوع اللقاح.. ونضمن المأمونية والفعالية للموجود..



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 95% من إنتاج لقاحات كورونا حصلت عليه 10 دول فقط، مؤكدة أن الوزارة تضغط بشكل كبير وتحرص على تعدد المصادر؛ للتأكد من الحصول على كميات مناسبة.



وأضافت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن عمليات التلقيح توقفت في بعض الدول لقلة التوريدات، لافتة إلى أن الوزارة تحرص على التأكد من توفير جرعتين لكل مواطن.



وذكرت أنها لن توفر نصف حماية لمتلقي لقاح كورونا عبر توفير جرعة واحدة فقط، معلقة: «مش هقدر أحميه نصف حماية، ومش هنسمح ندي ناس ونتوقف بعد ذلك».



ونوهت وزيرة الصحة إلى أن حصول المواطن على جرعتين من شركتين مختلفتين للقاح كورونا أمر غير منطقي علميًا، قائلة إن الدول لا تخير المواطنين في الحصول على نوع معين من اللقاح.



وتابعت: «معندناش رفاهية اختيار المواطن لنوع لقاح، ونضمن المأمونية والكفاءة لكل اللقاحات بحصولها على موافقة الطوارئ».



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.



ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.