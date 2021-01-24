بلجيكا تسجل 2583 اصابة جديدة و51 وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت بلجيكا، تسجيل 2583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 132,6 بين 17 و23 يناير الجاري ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 14٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه يوجد 1888 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 327 مريضا إلى العناية المركزة.

وأكد المعهد، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، أصيب 691 ألفا و854 شخصا بهذا الفيروس، بينما توفي 20 ألفا و726 حالة بسببه، وتم إدخال 50 ألفا و922 حالة إلى المستشفى منذ 15 مارس 2020.

وقال المعهد إنه تم تسجيل 51,3 حالة وفاة جديدة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 4ر1% خلال 14 و20 يناير الجاري.