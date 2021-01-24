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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة انزلاق أرضي، على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واضطرت السلطات في كاليفورنيا إلى إغلاق الطريق السريع، بالقرب من الحدود مع ولاية أوريغون؛ بسبب الانزلاق.