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بالفيديو.. لحظة انزلاق أرضي في كاليفورنيا

نور رشوان
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:45 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة انزلاق أرضي، على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واضطرت السلطات في كاليفورنيا إلى إغلاق الطريق السريع، بالقرب من الحدود مع ولاية أوريغون؛ بسبب الانزلاق.


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