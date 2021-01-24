 إصابة 6 أشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين بأفغانستان - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين بأفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 8:25 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 8:25 ص

 أصيب ستة أشخاص على الأقل في أفغانستان جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم الأحد الأولى في العاصمة كابول والثانية في إقليم "ننجارهار" الشرقي.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم /الأحد/ عن شرطة كابول قولها - إن ثلاثة أشخاص على الأقل قد أصيبوا في انفجار استهدف عربة مدرعة في منطقة "شاه شهيد" بمدينة كابول في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.
من جانبهم .. أكد مسئولون محليون في وقت سابق إصابة ثلاثة مدنيين في انفجار لغم بمدينة "جلال أباد" بإقليم "ننجارهار".
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذين الانفجارين حتى الآن.

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