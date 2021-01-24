قال الإعلامي أسامة كمال، إنه حاول التواصل مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج؛ للتعليق على السحابة السوداء التي تغطي سماء جنوب سوهاج؛ بسبب حرق قش القصب، مشيرًا إلى أن غرض تواصله مع المحافظ ليس الهجوم.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه أراد التواصل مع «الفقي» لإرسال رسالة لسكان المحافظة واتخاذ الإجراءات للازمة لتجنب الأمر، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بمحافظات الدلتا.

وذكر أن القاهرة لم تعد تشهد ظاهرة السحابة السوداء في الآونة الأخيرة، متابعًا: «سيادة المحافظ الأمر ليس للنقد أو الانتقاد، وإنما تلاقي المشكلات ومحاولة حلها بشكل سريع، ونعذر المحافظ إذا لم يمتلك الوقت للرد».

وأرسل العديد من الأهالي بمحافظة سوهاج استغاثات، وخاصة المراكز الجنوبية كمراكز جرجا ودار السلام والبلينا، والمنشأه والعسيرات، عن انتشار السحابة السوداء بعدد كبير من المراكز والقرى بسبب حرق المزارعين مخلفاتهم الزراعية، وخاصة محصول القصب ليلا مما تسبب في اختناقهم وتعرض كبار السن وأطفالهم للخطر، وخاصة الذين يعانون من أمراض صدرية.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المعنية، ومنع اعتياد مزارعي قصب السكر على حرق مخلفات أعواد القصب وأوراقه الجافة، بحجة التخلص من الآفات الضارة وتطهير الأرض الزراعية بعد جمع المحصول.