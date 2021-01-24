كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف إصابة حيوان أليف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للمرة الأولى، فيما تعد أول حالة من نوعها في كوريا الجنوبية.

وأضاف جيون- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: أنه "خلال مراحل التتبع الاستقصائي الأخيرة، والتي شملت تفشي واسع النطاق، وجدت السلطات الصحية حيوانا أليفا خرجت نتيجة اختباره إيجابية لـ (كوفيد-19)، وهي الحالة الأولى من نوعها".

وحث السلطات الصحية على النظر في احتمالية انتقال العدوى بين البشر والحيوانات ومشاركة النتائج بشفافية مع الأشخاص الذين يعيشون مع حيوانات أليفة أو يتعرضون لها كثيرا، مطالبا وزارة الزراعة بالتنسيق مع السلطات الصحية؛ للتحضير لتدابير إرشادية لأصحاب الحيوانات الأليفة.

وبينما تم الإبلاع عن حالات انتقال عدوى إلى الحيوانات الأليفة عن طريق أصحابها في دول مثل اليابان وهونج كونج والبرازيل، لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في كوريا الجنوبية.