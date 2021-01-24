هل يسير بايدن على نهج ترامب بشأن تحديات التجارة الصينية؟

تواجه الزراعة في تكساس وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة صعوبة وعدم يقين؛ حيث تظهر الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في صافي دخل المزارع لعام 2020، وقد يكون هذا عادةً سببًا للاحتفال بإشارة صحية في قطاع المزارع المتعثر.



انخفض الدخل الذي حققه المزارعون ومربو الماشية من بيع منتجاتهم مرة أخرى؛ حيث عانى الإنتاج الحيواني من أكبر انخفاض بشكل عام، وكان هناك انخفاض بنسبة 1%، بما يزيد قليلًا عن 3 مليارات دولار، وسيكون هذا الوضع مدمرًا لولا مبلغ كبير من المدفوعات المخصصة المدفوعة مباشرة للمزارعين ومربي الماشية، جاء الكثير من هذا من البرامج المصممة لتعويض الخسائر الزراعية الناتجة عن سياسات التعريفة الجمركية لإدارة ترامب والحرب التجارية الناتجة مع الصين.



وفقًا لتقرير أعدته "إيجي أمريكا ليندين" قفزت هذه المدفوعات 23 مليار دولار العام الماضي. لم تجعل أي من هذه المدفوعات المزارعين كاملين، لكن هناك القليل من الشكوك حول أنهم ساعدوا الكثيرين على البقاء في العمل، وبدون هذه المدفوعات، سيبدو دخل المزارع قاتمًا بالفعل، كان القطاع الزراعي الذي يحركه التصدير في وضع سيئ بشكل استثنائي لمواجهة حرب تجارية في عام 2017 وليس في وضع أفضل اليوم.



مع بداية العام الجديد وإدارة بايدن. ماذا سيحدث؟



لفهم ذلك ربما يكون من المفيد مراجعة السنوات الأربع الماضية.



فرض الرئيس ترامب رسوم جمركية على الصين لعكس بعض السلوكيات السيئة الواضحة، تعد الصين من بين أسوأ الجهات الفاعلة السيئة في التجارة الدولية. لقد دمر الصينيون سوق القطن العالمي قبل بضع سنوات من خلال تخزين القطن ثم إغراقه في السوق، كما تلاعبوا بتبادلات العملات وصنعوا مثل البارونات اللصوص في سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.



إن المزارعين ومربي الماشية الذين تأثروا ببعض هذه الممارسات، كانوا عمومًا على استعداد لمعاقبة الصينيين، والسلاح المفضل لإدارة ترامب هو الرسوم الجمركية.



بايدن يخالف نهج ترامب ومع ذلك قد تكون الرسوم الجمركية بمثابة إشعار للصين بأنه لن يكون هناك المزيد من الأعمال التجارية كالمعتاد حتى رئيس أركان الرئيس بايدن، رون كلاين، المح إلى أن الإدارة الجديدة قد تريد عصا يدوية بدلًا من الجزرة في التعامل مع الصين؛ إذ أشار كلاين إلى أن بايدن ليس على خلاف تام مع نهج ترامب المتشدد مع الصين، ولن يكون ذلك مفاجئًا للغاية لأن الديمقراطيين أكثر بكثير من الجمهوريين، الذين تبنوا التعريفات.



تعمل التعريفات أحيانًا عند استهداف إجراءات محددة لأطر زمنية محدودة، ويمكنهم أيضًا أن يتسببوا في حرب تجارية لا يمكن لأي دولة أن تفوز بها.



حتى التغيير في السياسة يأتي مع العديد من الضحايا، التعريفة هي ضريبة على منتج مستورد وهذا يعني أن من يشتري المنتج يدفع الضريبة ويمرر التكلفة إلى المستهلكين، وتزيد التعريفات من التكاليف وتشجع على الانتقام.



لم تدفع الصين أي من رسوم ترامب الجمركية، وعلاوة على ذلك ردوا بفرض تعريفات انتقامية على العديد من المنتجات الزراعي، ودائمًا ما يكون المزارعون من بين الأهداف الأولى للحرب التجارية.



هل سيعاقب بايدن الصين بنفس الطريقة؟



وإذا كان الأمر كذلك هل سيستمر في دعم المزارعين بنفس الطريقة؟ هناك طرق أخرى للتعامل مع الصين؛ حيث يتمثل أحد الحلول في رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية التي توفر إطارًا للنزاعات التجارية، ولكن هذا يعد حلًا طويل الأمد.لقد طال انتظار منظمة التجارة العالمية لتغييرات مؤسسية والتزامات أقوى من الدول الأعضاء ومنظمة التجارة العالمية.



وبصرف النظر عن الصين تم تمديد التعريفات الجمركية التي تستهدف الصلب والالمنيوم إلى دول أخرى، مما أدى إلى رفع الأسعار على كل شيء يتم شراؤه تقريبًا للاستخدام الزراعي.



ليس هناك شك في أن القضايا السياسية قد قسمت الأمريكيين من الريف إلى الحضر؛ حيث صوتت ولاية تكساس الريفية للرئيس ترامب بهوامش كبيرة، وتكمن الأسباب جزئيًا في التجربة مع التجاوزات التنظيمية من قبل الإدارات الديمقراطية السابقة واستعداد ترامب لتصحيح الاختلالات التجارية.



قد تحظى قضية الرسوم الجمركية التي تركها ترامب وراءه باهتمام الصين، ولكنها تضررت أيضًا، حيث يواجه المزارعون ومربو الماشية في تكساس مستقبلًا غامضًا، وينتظر وزير الزراعة السابق توم فيلساك تأكيدًا لولاية ثانية في هذا المنصب؛ إذ لديه علاقات عميقة مع مجتمع المزارع ويتفهم الصعوبة التي تواجه الزراعة الأمريكية الآن، وسيكون بالتأكيد مدافعًا عن أسر المزارع في الإدارة الجديدة.