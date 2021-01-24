ثلاثية إيبوكا تقود إنبي لفوز مثير أمام البنك الأهلي في الدوري

قاد النيجيري جون أوكويي إيبوكا، مهاجم إنبي، فريقه لفوز كبير وهام أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إيبوكا ثلاثية فريقه في مباراة اليوم، موقعًا على أول «هاتريك» في نسخة الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وإفتتح المهاجم النيجيري التسجيل للفريق البترولي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 59، قبل أن يعود إيبوكا ويسجل ثنائية في 5 دقائق فقط، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم اختتم الثلاثية في الدقيقة 79، قبل أن يقلص كريم بامبو النتيجة بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم هي الأولى لكريم بامبو، القادم من فريق الزمالك على سبيل الإعارة.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده للنقطة 13، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 8 في المركز العاشر.