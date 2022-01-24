الشرطة الألمانية بعد إطلاق النار بجامعة هايدلبرج: لم يعد هناك وضع خطير

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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إنهاء حالة التحذير بعد حادث إطلاق النار العشوائي في جامعة هايدلبرج ظهر اليوم.

وقالت الشرطة: "نفترض أن المنفذ جان منفرد، ولم يعد هناك وضع خطير".

وتفيد الشواهد الحالية بأن الجاني فتح النار من بندقية أثناء محاضرة في إحدى القاعات ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وكانت إصابة أحدهم خطيرة.

وقد لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

وذكرت الشرطة أن الجاني فر إلى الفناء الخارجي ثم لقي حتفه.

ولم تدل الشرطة بمعلومات بعد حول هوية الجاني، وكانت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية أفادت بأن الرجل أطلق النار على نفسه. كما أفادت هذه المعلومات بأن الرجل لم تكن لديه دوافع سياسية أو دينية.