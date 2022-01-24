 أوكرانيا: وصول الدفعة الثانية من الأسلحة الأمريكية - بوابة الشروق
الإثنين 24 يناير 2022 2:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

أوكرانيا: وصول الدفعة الثانية من الأسلحة الأمريكية

وصول أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا
وصول أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 1:11 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 1:11 م

هبطت طائرة تحمل مساعدات دفاعية أمريكية تزن 80 طنًا من الأسلحة موجهة إلى أوكرانيا، وهي الدفعة الثانية من صفقة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين، إن الطائرة الثانية في كييف تحمل أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أصدقائنا في الولايات المتحدة، قائلا: "هذه ليست النهاية".

جدير بالذكر أنه في ليلة 22 يناير، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الدفاعية الأمريكية إلى مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة كييف، في إطار حزمة قيمتها 200 مليون دولار وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر 2021.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك