محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

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وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج صباح اليوم الإثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.

وأشار إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.