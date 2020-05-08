الجيش اليمني يسيط على مواقع عسكرية هامة في مأرب

سيطر الجيش اليمني والمقاومة اليوم الأحد، على مواقع عسكرية هامة، تربط بين مديرتي حريب والعبدية في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، وذلك في إطار مواصلتهم معارك التحرير في الجبهات الجنوبية في مأرب.

ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - إن قوات العمالقة فرضت السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية، وتمكنت من السيطرة على جبال ضاحة شقير، والقرن، والمدفون المطلة على مديرية حريب، كما سيطرت على جبال المدفون والحقيل ومهران، المطلة على طريق الجفرة العبدية في محافظة مأرب.

وأضاف المركز أن القوات خاضت معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية تكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط حالة من الانهيار في صفوف المليشيا جراء الضربات الموجعة والهزائم المتتالية التي تلقتها من ألوية العمالقة وطيران التحالف العربي.