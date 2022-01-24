لبنانيون يقطعون الطرقات في بيروت احتجاجا على تعليق الحريري عمله السياسي

قطع عدد من أنصار رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري مساء اليوم الإثنين عدد من الطرقات في العاصمة بيروت، احتجاجاً على قراره تعليق عمله بالحياة السياسية، وعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وعمد أنصار الحريري إلى قطع طريق قصقص في بيروت بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، وسط انتشار للقوى الأمنية.

وأعرب المحتجون عن استنكارهم لقرار الحريري بتعليق عمله في السياسة، ووصفوه بأنه رجل الاعتدال وأنه يرفض الدم والفتنة.

وأعلنوا أنهم سوف يقاطعون الانتخابات النيابية إذا لم يكن الحريري مرشحاً، وطالبوه بالعودة عن قراره.

كما قطع عدد من المحتجين طريق الكولا وكورنيش المزرعة في بيروت، وكذلك الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية وفي محلة فردان.

وأطلق بعض المحتجين الدعوات لقطع الطرقات غداً الثلاثاء، وإقفال المحال التجارية للتعبير عن احتجاجهم.

كان رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قد أعلن في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عصر اليوم، تعليق عمله بالحياة السياسية داعياً تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. كما أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال: "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".