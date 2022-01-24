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علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حظوظ المنتخب الوطني في مباراة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في إطار دور الـ16 من منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال إمام في تصريحاته عبر على قناة "ETC": "مباراة كبيرة بالطبع تنتظر مصر أمام كوت ديفوار وأطالب اللاعبين بعدم الخوف والقلق واللعب بتركيز وروح كبيرة ومنتخب مصر قادر على الفوز والتأهل لربع النهائي".

وأردف: "الفروقات أصبحت صغيرة بين المنتخبات في أمم إفريقيا وأرى أن البطولة ضعيفة وفقيرة فنيًا، ولا يوجد هناك مهارات والفرص ليست قليلة في المباريات".

واستمر: "مستوى المنتخب في أول مباراة لم يكن جيدا ثم تحسن في مباراتي غينيا بيساو والسودان لكن لم يصل للمستوى المأمول، أعتقد أن الأداء سيكون قويًا في مباراة كوت ديفوار وسنقدم مباراة كبيرة".

واختتم: "البطولات المجمعة تختلف كثيرًا عن المباريات الفاصلة وكل شيء وارد في البطولة الحالية والتي غابت عنها الفنيات".