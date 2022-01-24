 الولايات المتحدة تحث رعاياها في بيلاروسيا على توخي الحذر وسط توترات إقليمية - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تحث رعاياها في بيلاروسيا على توخي الحذر وسط توترات إقليمية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:57 ص

حثت السفارة الأمريكية لدى بيلاروسيا رعاياها على توخي اليقظة بشكل خاص وسط "التوترات" في المنطقة، ولا سيما مع مراعاة الوضع حول أوكرانيا.

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين "إن السفارة الأمريكية تذكر رعاياها بالتحلي بمزيد من الوعي واليقظة فيما يتعلق بالتوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالتقارير المتواترة عن مزيد من النشاط العسكري الروسي غير المعتاد بالقرب من حدود أوكرانيا، بما في ذلك الحدود مع بيلاروسيا".

وأضافت: ننصح المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا بتجنب المظاهرات و"إعادة تقييم خطط المغادرة المحتملة بانتظام في حالة الطوارئ".

وذكّرت السفارة بأن تحذير السفر الخاص ببيلاروسيا لا يزال عند المستوى 4 والذي يرادف: "لا تسافر".


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