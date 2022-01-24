لبنان يوقع اتفاقيتين مع الأردن وسوريا لاستجرار الطاقة بعد غد الأربعاء

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يوقع لبنان بعد غد الأربعاء اتفاقيتين واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة وأخرى مع الأردن وسوريا لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إن" لبنان سيوقع بعد غد الأربعاء اتفاقيتين، واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة، وأخرى مع الأردن وسوريا لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية".

ومن المتوقع أن يؤمن توقيع الاتفاقيتين 450 ميجاوات من التغذية الكهربائية.

ويعاني لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 1990 من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان تقنيناً قاسياً منذ أشهر حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يومياً.