وأظهرت لقطات مصورة، رجال الشرطة يسحبون رجلا آسيويا يرتدي سترة حمراء وسروال جينز على الأرض.وتلقى رجال الشرطة والطوارئ بلاغات للتوجه إلى منطقة تنتشر فيها المزارع في مقاطعة سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، حيث تم العثور على مجموعة أشخاص إما قتلى أو جرحى.وأفادت كريستينا كوربوس قائدة شرطة المقاطعة، بأن شونلي تشاو، البالغ 67 عاما، اعتقل بعد وقت قصير من الحادث الذي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية المحلية في مدينة "هاف مون باي" الزراعية، وفق وكالة فرانس برس.وتقع المزرعتان اللتان كانت مسرحا لإطلاق النار على مشارف "هاف مون باي"، وأظهر مقطع فيديو التقط من الجو بواسطة طواقم الأخبار بيوتا زراعية بلاستيكية ممتدة.يأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 11 شخصا داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجلوس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية قبل أن ينتحر.وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي كان في مونتيري بارك: "كنت في المستشفى لزيارة جرحى حادث إطلاق النار العشوائي عندما أبلغت بحادث إطلاق نار آخر. هذه المرة في هاف مون باي. مأساة تلو مأساة".وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على الحادث وطلب من الأجهزة الفيدرالية تقديم أي مساعدة ضرورية للسلطات المحلية.