لقاء الخميسي تنضم للجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 12

انضمت النجمة المصرية لقاء الخميسي، للجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويشارك في عضوية هذه اللجنة المنتج السينمائي بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبناني الكبير إبراهيم العريس.

ويشارك في مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هي "حرقة" من تونس، و"رحلة تاليا" إنتاج بلجيكا، السنغال، لوكسيمبرج، وفيلم "الرسالة الأخيرة إلى ناصر" من ألمانيا، و"نساء جزائريات في فرنسا: الميراث" إنتاج فرنس جزائري مشترك، و"على قيد الحياة" إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم "جووا" من بلجيكا.

لقاء الخميسي ممثلة مصرية تخرجت في كلية التجارة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت منه، وعملت بعد ذلك بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، ثم بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية (تحب تشوف مأساة)، وعملت في مسلسل (العطار والسبع بنات)، و(حارة الطبلاوي)، والسيت كوم (شباب أون لاين)، والمسلسل الإذاعي (جارة القمر) ومن أشهر أعمالها مسلسل (راجل وست ستات)، وكذلك العديد من الأفلام السينمائية منها: أرض أرض، كذلك في الزمالك، قلب جريء، حاحا وتفاحة، الفارس والأميرة، عسكر في المعسكر، عصفور الجنة.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق تحت شعار "السينما خلود الزمان"، وصمم الملصق الخاص بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم الملصق تصورا بصريًا عن المهرجان في 3عناصر أساسية: السينما، الأقصر، أفريقيا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وتديره المخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري.