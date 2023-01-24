استقالة تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني: أشكر زيلينسكي والجيش

أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، استقالته من منصبه.



ونشر تيموشينكو صورة لخطاب بعثه إلى الرئيس الأوكراني عبر تليجرام اليوم الثلاثاء، حيث كتب: "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على ثقته وإتاحة الفرصة لي للقيام بأشياء جيدة كل يوم وكل دقيقة".



كما تقدم يتموشينكو -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- بالشكر لكل رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية. وقال "لقد تمكنت أنا وأنتم من بناء أقوى فريق في البلاد. أنتم رائعون. أنتم محاربون حقيقيون". كما شكر "الفريق الكبير لقسم السياسات الإقليمية في ديوان الرئاسة".



وأضاف "أشكر جميع الأوكرانيين على الثقة. وأشكر القوات المسلحة لأوكرانيا لإنقاذ بلادنا والدفاع عنها".