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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، جنازة شهيد الواجب من الشرطة النقيب محمد عبد الفتاح الكيلاني، بمسقط رأسه بقرية العمة مركز قطور، والذي استشهد أثناء تأدية مهام عمله بمحافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد المنعم أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة قطور، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي القرية.

وأدى محافظ الغربية ومدير الأمن، صلاة الجنازة بمسجد الرحمة، وقدما واجب العزاء لأسرة الشهيد، معربين عن خالص التعازي، داعيين الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وشهدت محافظة أسوان أمس الإثنين، استشهاد النقيب محمد عبد الفتاح كيلاني دفعة 2019 معاون مباحث مركز إدفو أثناء مطاردة الشرطة للخارجين على القانون، في الجبل بطريق مرسى علم- إدفو.