نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بحي الزاوية الحمراء

أجرى الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى الزاوية الحمراء، وذلك بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء، وسكرتير الحى، ومديرى الإدارات المعنية والسادة مشرفى القطاعات بالحى.



وأوضح فوزى، اليوم الثلاثاء، أنه تفقد أعمال التطوير والرصف الجارية شمال القاهرة، لرفع كفاءة الشوارع والطرق، مضيفا أنه يجري الآن تركيب بلاط الإنترلوك والرصف بشارع السلام ومتفرعاته.



ووجه بمتابعة أعمال الكنس الآلى ورفع مخلفات القمامة من الشوارع والميادين بصفة دورية بالتنسيق مع مشرفى القطاعات وفرع الهيئة ومسئول وحدة الرصد بالحى، مشددًا على تطهير بالوعات الصرف الصحى بشارع عبدالمعطي الهمشري بمنطقة القصيرين.



وأكد رفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين بواسطة إدارة الإشغالات خلال شن حملة لرفعها بشوارع منشية الجمل، والنقطة، وإشغالات مقهى شارع السلام، موضحًا أن الأجهزة المعنية صادرت المضبوطات وتم إيداعها بمخزن شرطة المرافق بالحى.