دوائر الصناعة في ألمانيا تخشى تزايد الخسائر الاقتصادية بسبب إضراب السكك الحديدية

تتوقع الصناعة الألمانية أن يسبب الإضراب الذي ينظمه سائقو القطارات في البلاد، في حدوث مشاكل واسعة للشركات، وبينها شركات نقل البضائع.

وأشارت تانيا جونر، العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، إلى تهديد بفرض قيود صارمة، تتضمن تسجيل خسائر في حجم إنتاج كل شركة وعمليات تقليص للإنتاج وإغلاق في الصناعة.

وأوضحت أنه "توقع خسائر بقيمة نحو مليار يورو، في ظل تنظيم إضراب يستمر لمدة ستة أيام، أمر ويتسم بالواقعية."

وأشارت جونر إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التشغيلية والاقتصادية، من الممكن أن يتفاقم أيضا "الضرر الكبير الذي يلحق بصورة" السكك الحديدية كوسيلة للنقل.

وقالت: "الشكوك بشأن موثوقية البنية التحتية للسكك الحديدية، لا تزال في تزايد، كما صار النظام غير جذاب بصورة متزايدة بالنسبة لصناع القرار في مجال اللوجستيات".

وبدأ سائقو قطارات الركاب التابعة لشركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان"، والأعضاء في نقابة سائقي القطارات الألمان (جي.دي.إل) العمالية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أطول إضراب عمالي بالشركة، بسبب الخلاف المستمر بين النقابة وإدارة الشركة بشأن الأجور.

وكانت دويتشه بان ونقابة "جي دي إل" انخرطتا في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية من 38 إلى 35 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى زيادة الرواتب. ولكن الشركة تعرض خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط. ويتواصل الخلاف بين الجانبين منذ نهاية نوفمبر الماضي.

ويعتبر هذا هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول بكثير.