متحدث عسكري عراقي: سنتعامل مع القصف الأمريكي على أنه أفعال عدوانية

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تولّي مسئوليته في دعم السلم والأمن ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع القصف الأمريكي على أنه أفعال عدوانية.

وقال رسول، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، تعود الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم".

وأضاف "في الوقت الذي قطعت فيه التفاهمات، بشأن دور ومهام عناصر التحالف الدولي ومستشاريه المتواجدين في العراق، شوطاً إيجابياً على طريق تنظيم العلاقة المستقبلية، نجد هذه الأفعال ترتكب لتتسبب في عرقلة هذا المسار، والإساءة لكل الاتفاقات ومحاور التعاون الأمني المشترك".

وأوضح أن "هذا الفعل المرفوض، يقوّض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزّة، ونتائج حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

وذكر "بينما سكتت القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، إزاء تلك الجرائم، نراها تنزلق إلى أفعال مُدانة وعدوانية غير مبررة على الأراضي والسيادة الوطنية العراقية"، داعيا "المجتمع الدولي إلى تولّي مسئوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته".

وأكد "سنتعامل مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية، وسنتخذ كل ما يمليه علينا الواجب وما تحتمه المسئولية، من أجل حفظ أرواح العراقيين وكرامتهم على أرض بلادنا الآمنة المستقرة، بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا".

وكان بيان عسكري عراقي لقوات الحشد الشعبي أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية قصفت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية في منطقة القائم ومنطقة جرف الصخر (النصر) أدت إلى مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.