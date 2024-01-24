صورة المتحف المصري الكبير تتصدر غلاف مجلة Infortursa السياحية لعدد شهر يناير

صممت مجلة Infortursa، إحدى أبرز المجلات السياحية في دولة إسبانيا، غلاف عددها لشهر يناير عن مصر والمتحف المصري الكبير.

وتصدرت صورة المتحف المصري الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالبهو العظيم بالمتحف غلاف المجلة، كما خصصت المجلة صفحتين في العدد للحديث عن مصر وحوار مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وذلك بمناسبة مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024.

وقال عيسى، خلال مشاركته في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته الـ44 في مدريد، إن السوق الإسباني يعد أحد الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

وأشار إلى تحقيق المقصد السياحي المصري رقم قياسي في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023 حيث بلغ عدد السائحين الوافدين 14.906 مليون سائح ليكون أعلى معدل للحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة خلال الربع الأخير من عام 2023 تعتبر ثاني أعلى معدل في الحركة السياحية في مصر بعد عام 2010 حيث حققت خلال هذا الربع عدد 3.6 مليون سائح.