أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تبذل قصارى جهودها في سبيل إعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني، ووقف أعمال القتل والتشريد للأشقاء بقطاع غزة، قائلا إن «ما يحدث أمر شديد الإيلام لنا جميعا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تجلي ذلك في جهود الوساطة المصرية القطرية التي أسفرت عن وقف إطلاق النار على قطاع غزة وتوقيع صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد أن الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية والأوضاع بقطاع غزة؛ يحظى بتقدير واحترام دول العالم كافة وذلك منذ اللحظة الأولى، مضيفا أن «حماية أمن مصر القومي وحدودها مسئولية رئيسية تقع على عاتق القيادة السياسية، فمصر دولة استثمرت كثيرا في السلام من موقف قوة شديد

وواضح، وتعتزم استكمال استثماراتها في السلام وحمايته».

وعلى صعيد الوضع في الصومال، أكد أن «مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على سيادتها ودعم أشقائها متى طلبوا الوقوف من مصر بجانبهم»، مضيفا أن «مصر تقف بجانب الصومال بالوسائل المتاحة لدعم مطلبها العادل كعادة مصر بالوقوف مع جميع الأشقاء العرب».

وأوضح أن قرار الجامعة العربية جاء تأكيد لموقف مصر الثابت من دعم وحدة الأراضي الصومالية ورفض مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، متابعا: «نحن لا نعتدي على أحد ولا نسعى سوى للسلام والتنمية والبناء والعلاقات الطيبة؛ لأننا نريد بناء مصر بأسرع وقت ممكن، والطريق الأفضل هو التعاون دون أن يهدد منا سلام أو سيادة الدول الأخرى».