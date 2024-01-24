صحة مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفالات عيد الشرطة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح، استعدادًا لhحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح، مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض بأقسام الطوارئ طوال فترة الاحتفالات بثورة 25 يناير، وعيد الشرطة لاستقبال أى حالات مرضية.

وأكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.