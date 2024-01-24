أعرب الفنان أحمد داوود، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل «زينهم»، مشيرًا إلى أن العمل حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا، خلال الوقت الذي عُرض فيه.

وقال خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إنه رفض تقديم الدور في بادئ الأمر؛ لأن المسلسل سيعرض خارج السباق الرمضاني، كما أنه مكون من 30 حلقة.

وأضاف: «فجأة لاقيت الموضوع عجبني وقلت يلا نجرب ونشوف، ومع المخرج يحيى إسماعيل، بدأ الموضوع ينبنى وعدد الممثلين يزداد، وكان لي شرف المشاركة مع هؤلاء الممثلين الموهوبين والطيبين جدًا»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه كان حريصًا على راحة طاقم العمل، وعدم شعورهم بالضيق من الناحية الإنتاجية أو الفنية؛ لأنهم كانوا يعملون في ظروف صعبة.

واستطرد: «كنت بادئ النية إننا ننبسط وأيًا كان اللي يحصل، ومبسوط بالنتيجة لإني كنت هكون أغبى واحد لو معملتش المسلسل ده، لإني اكتشفت أن الوقت الذي عرض فيه حقق نسبة مشاهدة عالية جدا».

مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داوود، وكريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، ويارا جبران، ومحمد أبو داوود، وهناء الشوربجي، وسلوى محمد علي، وهشام رشاد، وعدد كبير من النجوم.

المسلسل معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان، ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات، ومأخوذ عن رواية «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، ومن إخراج يحيي إسماعيل.