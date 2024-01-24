أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين نائب له

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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، بشأن تعيين نائب له.

وقال الأمر الأميري، إنه تم تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقبل أسبوع، أصدر أمير الكويت مرسومًا أميريًّا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيرا.

وتضمّن المرسوم، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وكان أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد عيّن الأسبوع الماضي، محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.

وبذلك يكون محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.