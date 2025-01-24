القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار

قال مسؤول عسكري اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية مهددة بالحصار من جانب قوات روسية في قطاع من الجبهة في منطقة دونباس .

وقال متحدث باسم الجيش في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني اليوم الخميس إن الوضع بالقرب من بلدة فيليكا نوفوسيلكا صعب.

وأضاف "هناك خطر بتنفيذ عمليات تطويق "، مبينا أن القوات الأوكرانية تستخدم نيران المدفعية في محاولة لمنع ذلك.

وقبل الحرب، كانت فيليكا نوفوسيلكا مدينة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 5300 نسمة، وتعد منطقة الخط الأمامي في أقصى الجنوب الغربي في دونيتسك. ولا يزال الأوكرانيون يدافعون عن مركز البلدة.



وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا بالإخلاء القسري لـ 16 قرية ، وسوف يغادر الأطفال وأسرهم هذه المناطق لأن الجانب الروسي كثف قصفه.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف: "ندعو العائلات التي لديها قصر إلى حماية حياتهم ومغادرة المناطق الخطرة". وتؤثر عملية توسيع منطقة الإخلاء على عشرات العائلات التي يبلغ إجمالي عدد أطفالها أكثر من 260 طفلاً. ووفقا لتقارير ، تم إنشاء ملاجئ طوارئ لهم في أجزاء آمنة من البلاد.

وفي تقريرها عن الوضع بعد ظهر اليوم الخميس، أدرجت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 82 هجوما روسيا على جميع قطاعات الجبهة في الشرق.

وكتب الجيش على فيسبوك أن أكثر من نصف الهجمات استهدفت مدينة بوكروفسك والمناطق المحيطة بها، والتي تتعرض لإطلاق النار منذ أشهر.

وأكد الجيش الروسي نشوب القتال بالقرب من بوكروفسك. ولا يمكن التحقق من المعلومات بالتفصيل.

ويتقدم الجيش الروسي في المناطق الصناعية والتعدينية الشرقية منذ الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل في خريف عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استولى الروس على العديد من المدن المهمة مثل أفدييفكا وفوهلدار ومؤخرًا كوراخوف.