أكد الإعلامي مصطفى بكري أن محافظة شمال سيناء قامت، يوم الاثنين الماضي، بتسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة رفح الجديدة.

وقال خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن ما تقوم به الدولة المصرية يمثل ردًا قويًا على المزاعم التي روجها إعلام الإخوان الإهاربي لفترة طويلة حول تهجير أهالي سيناء قسريًا وتفريغ المنطقة.

وأوضح بكري أن الجهود المبذولة في سيناء تعكس إصرار الدولة على البناء والتعمير بشكل غير مسبوق، مع التزام واضح بعدم التفريط في شبر واحد من أراضي سيناء.

ولفت إلى أن سيناء تشهد طفرة تنموية هائلة تشمل إنشاء مدارس جديدة، مدن حديثة، مجمعات حكومية لتسهيل الخدمات، ومستشفيات متطورة، وهو ما يعكس جهود الحكومة المصرية لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وتعزيز النهضة المجتمعية في مختلف أنحاء البلاد.