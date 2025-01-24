الخارجية السودانية تستنكر تصريحات وزير خارجية جنوب السودان في نيويورك

استنكرت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك ، ومطالبته بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في السودان في خطوة غير مبررة

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن بيان صحفي للخارجية السودانية اليوم الخميس، القول بأن حكومة السودان ظلت تمد حبال الصبرعلى التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودا ن حرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين .

وأضاف البيان أنه رغم مشاركة مرتزقة جنوبين في صفوف المليشيا المتمردة موثقة ومثبته وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وارسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني.

كما ذكرت الخارجية السودانية بأنها رصدت تجاوزات خطيرة ارتكبتها دولة جنوب السودان في أبيي من انتهاك واضح للاتفاقية الخاصة بالوضع في أبيى، وأن بعثة يونيسفا رصدت تلك التجاوزات في تقاريرها للأمين العام للأمم المتحدة .

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التى تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق مايكفله القانون والمعاهدات الدولية