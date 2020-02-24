 الصحة العالمية: علينا التركيز على احتواء كورونا وما نستطيع فعله لاحتمال الوباء - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: علينا التركيز على احتواء كورونا وما نستطيع فعله لاحتمال الوباء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 5:55 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 5:55 م

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدناهوم، إن الوقت الحالي يتطلب التركيز من الدول والمجتمعات والعائلات على الاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات «كورونا»، اليوم الاثنين: «علينا التركيز على الاحتواء وما نستطيع فعله لاحتمال الوباء»، مشيرًا إلى استمرار المنظمة في تقييمها ومراقبة تطور المرض على مدار الساعة.

وأوضح أن كل دولة عليها تقييم المخاطر من حولها، مؤكدًا أهمية التعاون ما بين الأطراف كافة؛ من أجل تجاوز الخطر المشترك.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكتر من 2594 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 79 ألف إصابة.


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