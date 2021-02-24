هولندا تخفف بشكل طفيف القواعد المرتبطة بفيروس كورونا مع استمرار حظر التجول

تعتزم هولندا الالتزام بحظر التجول مع تخفيف الإغلاق بشكل طفيف، ذلك في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء مارك روته من لاهاي مساء الثلاثاء أنه اعتبارا من 2 مارس، سيتم السماح لمصففي الشعر وخبراء التجميل والمدلكين باستقبال العملاء مرة أخرى.
وقال روته: "نحن في طريقنا إلى أوقات أفضل، وانفتاح تدريجي للمجتمع". لكنه حذر أيضا: "وفقا للخبراء، فإن الموجة الثالثة حتمية، والاعداد سترتفع مرة اخرى".
ومع ذلك، قد يتم تخفيف بعض الإجراءات في الوقت الذي أصبحت فيه العواقب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية أكثر حدة.