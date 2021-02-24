 هولندا تخفف بشكل طفيف القواعد المرتبطة بفيروس كورونا مع استمرار حظر التجول - بوابة الشروق
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هولندا تخفف بشكل طفيف القواعد المرتبطة بفيروس كورونا مع استمرار حظر التجول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:25 ص

 تعتزم هولندا الالتزام بحظر التجول مع تخفيف الإغلاق بشكل طفيف، ذلك في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته من لاهاي مساء الثلاثاء أنه اعتبارا من 2 مارس، سيتم السماح لمصففي الشعر وخبراء التجميل والمدلكين باستقبال العملاء مرة أخرى.

وقال روته: "نحن في طريقنا إلى أوقات أفضل، وانفتاح تدريجي للمجتمع". لكنه حذر أيضا: "وفقا للخبراء، فإن الموجة الثالثة حتمية، والاعداد سترتفع مرة اخرى".

ومع ذلك، قد يتم تخفيف بعض الإجراءات في الوقت الذي أصبحت فيه العواقب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية أكثر حدة.

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