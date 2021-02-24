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أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم 6 لسنة 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن التعامل مع تعديلات القانون الجديدة المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والوحدات أو نقل مليكتها.

ووفقا للمنشور تقدم طلبات تسجيل الأحكام النهائية من ثلاث نسخ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنة ومرفقا بها البيانات والمستندات التالية:

أ. الحكم المراد شهره منسوخا على الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر وما يفيد نهائيته.

ب. كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.

ج. البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف در البيانات الخاصة باصل الحق العيني العقاري محل الحكم.

د. بیان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم و شهادة بالتصرفات العقارية باسم الصادر ضده الحكم، وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

هـ. تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم.

و. شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه) تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحكم أو تفيد صدور قرار بالتصالح.

ز. إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.

ح. إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

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