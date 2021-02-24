ترودو خلال لقاء افتراضي مع بايدن: القيادة الأمريكية مفتقدة بشدة

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن القيادة الأمريكية "مفتقدة بشدة"، فيما يتعلق بتغير المناخ، وذلك خلال اجتماع ثنائي افتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ترودو في تصريحات مقتضبة في بداية اللقاء: "أشكركم مرة أخرى على الإسراع بهذه الطريقة الكبيرة في معالجة تغير المناخ.. غابت قيادة الولايات المتحدة بشدة خلال السنوات الماضية".

وهذا هو لقاء بايدن الأول مع قائد دولة أجنبية منذ توليه الرئاسة في 20 يناير.

وجعل بايدن، الذي وقع أمرا تنفيذيا في أول يوم برئاسته بعودة الولايات المتحدة لاتفاق باريس للمناخ، مكافحة تغير المناخ هدفا رئيسيا لرئاسته.

وقال بايدن: "ليس للولايات المتحدة صديق أقرب من كندا".

وأضاف بايدن في بداية الاجتماع: "لدينا جدول أعمال قوي اليوم". وقال إن جدول الأعمال سيغطي جائحة كوفيد 19 والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ واللاجئين والنضال من أجل القيم الديمقراطية على مستوى العالم ، من بين مواضيع أخرى.

وحضرت الاجتماع أيضا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ونائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند.