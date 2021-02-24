الإمارات: 19 حالة وفاة و3102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1164 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 3102 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 378 ألفا و637 حالة.



وذكر البيان، أن 3814 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 370 ألفا و381 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 179 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.