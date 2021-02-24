دراجة بخارية وراء نشوب حريق داخل سنترال بقرية سنهور في دمنهور

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نشب حريق داخل سنترال بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، جراء اشتعال دراجة بخارية خاصة بأحد موظفي السنترال، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل سنترال بقرية سنهور، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع نشوب حريق سنترال قرية سنهور.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نتج عن اشتعال دراجة بخارية لأحد موظفى السنترال وتم السيطرة على الحريق بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.